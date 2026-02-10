Балицкий назвал удар ВСУ по похоронной процессии атакой на мирное население
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ВСУ атаковали мирное население, нанеся удар по похоронной процессии в селе Скельки. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Укронацистским режимом был нанесён очередной подлый удар по мирным людям, жителям села Скельки», — сказал глава региона в беседе с журналистами.
Говоря о погибшем в результате удара настоятеле Днепрорудненского храма протоиерее Сергие, Балицкий отметил, что священнослужитель всю жизнь посвятил людям и заботе о них.
Напомним, ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки Запорожской области. Шесть человек пострадали. Также есть один погибший — протоиерей Сергий.
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