ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 февраля, 14:55

Балицкий назвал удар ВСУ по похоронной процессии атакой на мирное население

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

ВСУ атаковали мирное население, нанеся удар по похоронной процессии в селе Скельки. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Укронацистским режимом был нанесён очередной подлый удар по мирным людям, жителям села Скельки», — сказал глава региона в беседе с журналистами.

Говоря о погибшем в результате удара настоятеле Днепрорудненского храма протоиерее Сергие, Балицкий отметил, что священнослужитель всю жизнь посвятил людям и заботе о них.

19-летняя пострадавшая от удара ВСУ по Батайску умерла после двух месяцев комы
19-летняя пострадавшая от удара ВСУ по Батайску умерла после двух месяцев комы

Напомним, ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки Запорожской области. Шесть человек пострадали. Также есть один погибший — протоиерей Сергий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar