ВСУ увековечили на кабине французского ЗРК рисунки «уничтоженных» Rafale

Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Воздушных сил Киева нанёс отметки об «уничтожении» французских истребителей Dassault Rafale. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Канал обратил внимание на официальные видеоматериалы, в которых французские зенитно-ракетные комплексы SAMP/T демонстрировались делегации республики. На одной из установок были нанесены силуэты целей, которые, по утверждению расчётов комплекса, были поражены. В частности, военные отметили «уничтожение» истребителя Rafale, характерное изображение которого также присутствовало на комплексе.

«Судя по отметкам на кабине управления украинского комплекса, на его счету, помимо прочего, два истребителя Dassault Rafale», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев уже имеет договорённости о поставках крупных партий боевой авиации. По его словам, речь идёт о 150 шведских истребителях Gripen и 100 французских Rafale.