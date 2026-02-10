В Госдуме заявили о невыполнении Telegram более 70% требований РКН
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Telegram до сих пор не выполняет более 70% требований Роскомнадзора. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его словам, РКН действует в рамках закона и вправе напоминать платформе о необходимости соблюдать российские правила.
Депутат отметил, что мессенджер частично взаимодействует с РКН, но многие предписания остаются без ответа. В частности, речь идёт о фейковых каналах, которые распространяют недостоверную информацию и могут влиять на финансовые рынки. Свинцов подчеркнул, что за подобные манипуляции в ряде стран предусмотрена крайне жёсткая ответственность.
«Я вижу, что по-прежнему, хоть и Telegram взаимодействует с Роскомнадзором по ряду направлений, но процентов 70 требований по-прежнему остаются невыполненными», — цитирует Свинцова РИА «Новости».
Парламентарий добавил, что государство должно «жёстко добиваться» соблюдения законодательства от глобальных IT-компаний. На этом фоне россияне продолжают жаловаться на перебои в работе сервиса — число обращений уже превысило 2,3 тысячи.
Напомним, СМИ писали, что причиной неполадок в работе Telegram на территории РФ стало решение властей начать работу по замедлению мессенджера. Позже Роскомнадзор официально подтвердил введение ограничительных мер. В Госдуме утверждают, что мессенджер и власти уже начали «искать компромиссы». Известно, что Telegram задолжал почти 30 млн рублей по штрафам за то, что нарушал российские законы.
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