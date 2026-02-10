В Госдуме заявили о невыполнении Telegram более 70% требований РКН

Telegram до сих пор не выполняет более 70% требований Роскомнадзора. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его словам, РКН действует в рамках закона и вправе напоминать платформе о необходимости соблюдать российские правила.

Депутат отметил, что мессенджер частично взаимодействует с РКН, но многие предписания остаются без ответа. В частности, речь идёт о фейковых каналах, которые распространяют недостоверную информацию и могут влиять на финансовые рынки. Свинцов подчеркнул, что за подобные манипуляции в ряде стран предусмотрена крайне жёсткая ответственность.

«Я вижу, что по-прежнему, хоть и Telegram взаимодействует с Роскомнадзором по ряду направлений, но процентов 70 требований по-прежнему остаются невыполненными», — цитирует Свинцова РИА «Новости».

Парламентарий добавил, что государство должно «жёстко добиваться» соблюдения законодательства от глобальных IT-компаний. На этом фоне россияне продолжают жаловаться на перебои в работе сервиса — число обращений уже превысило 2,3 тысячи.