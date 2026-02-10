Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 февраля, 18:01

Депутат Свинцов поддержал решение РКН о замедлении Telegram в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Решение ограничить работу мессенджера Telegram в России «абсолютно правильно», считает замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он напомнил, что сервис не выполняет требования российского законодательства.

«Если Роскомнадзор решил воспользоваться своими возможностями, своими техническими средствами в рамках действующего федерального законодательства, <...> то это абсолютно правильные шаги», — отметил парламентарий в беседе с ТАСС.

По словам депутата, Telegram «выборочно» соблюдает российские законы и, конечно, взаимодействует с Роскомнадзором по ряду направлений, однако «процентов 70» требований остаются без внимания. Например, администрация по-прежнему не блокирует фейковые каналы.

Свинцов считает, что Telegram до сих пор может создать в РФ юридическое лицо, передать «передать сюда лицензии на российские сегменты», после чего спокойно работать в рамках отечественных законов. В это же время «мировой» мессенджер может работать с любой юрисдикцией.

«Новые люди» выступили против блокировки Telegram в России
«Новые люди» выступили против блокировки Telegram в России

Напомним, СМИ писали, что причиной неполадок в работе Telegram на территории РФ стало решение властей начать работу по замедлению мессенджера. Позже Роскомнадзор официально подтвердил введение ограничительных мер. В Госдуме утверждают, что мессенджер и власти уже начали «искать компромиссы». СМИ писали, что в нашей стране мессенджер задолжал почти 30 миллионов рублей по штрафам за нарушение российского законодательства.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Госдума
  • Telegram
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar