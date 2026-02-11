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Опубликовано 10 февраля, 22:54

Сальдо сообщил о сокращении числа наёмников в Херсоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Число иностранных наёмников в Херсоне сократилось. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, информация поступает от жителей города и источников на месте.

«В Херсоне, нашем русском городе, наёмников стало меньше. Мы получаем оттуда сообщения, что они скупали гуманитарную помощь, которая поставляется и уже продаётся на рынке, и, очевидно, собирались уезжать из города. Их стало сначала больше, а теперь они, видимо, с фронта снимаются и уезжают»,рассказал Сальдо в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Губернатор добавил, что действия наёмников указывали на их временное пребывание и подготовку к отходу. По его оценке, иностранные бойцы могли покидать Херсон в связи с изменением обстановки на линии соприкосновения и перераспределением сил.

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Ранее один из европейских наёмников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины, сравнил обстановку в зоне конфликта с Диким Западом. Он заявил, что многие иностранцы приезжают в поисках опыта или известности, но быстро разочаровываются в условиях службы. По его словам, часть наёмников покидает Украину, а те, кто остаётся, нередко сталкиваются с психологическими проблемами и дезориентацией.

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Антон Голыбин
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