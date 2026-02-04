Обстановка на Украине напоминает Дикий Запад, а западные бойцы, приезжающие помогать Киеву, сталкиваются с суровыми условиями и разочарованием. Таким мнение с порталом Euractiv поделился европейский наёмник с боевым опытом в Афганистане, Ираке и Африке.

«Я приехал на Украину исключительно с целью узнать, как я могу помочь. Я привёз с собой два разведывательных беспилотника. Но я понял, что колоссально недооценил обстановку. Уровень варварства и пиратства на фронте лишил меня дара речи. В первое время это напоминало Дикий Запад», — сказал он.

Большинство западных наёмников прибывают на Украину в поисках славы, но сталкиваются с суровой реальностью. Те, кто не уезжает, зачастую становятся алкоголиками или ведут себя необычно. Наёмник подчеркнул, что регулярно сталкивается с такими людьми на линии фронта.

Ранее сообщалось, что иностранного наёмника, воевавшего в составе ВСУ, подорвало на мине во время эвакуации с передовой. Бойца, свободно владеющего английским, уложили на самодельные сани, привязанные к квадроциклу, и повезли к медикам, но маршрут оказался заминирован.