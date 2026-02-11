Войска Украины за сутки потеряли американский танк M1 Abrams и семь пунктов управления беспилотниками. Такие данные озвучили в группировке «Восток». Об этом сообщил офицер её пресс-центра Михаил Герасимов.

По его словам, противник также лишился четырёх беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

«В течение суток противник потерял <…>, танк M1 Abrams, четыре беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и семь пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал Герасимов.

Ранее трое российских военных уничтожили группу ВСУ у Зализничного. Численность противника достигала десяти человек. В ходе боевых действий бойцы подверглись обстрелу с применением дронов и артиллерийских ударов. Военнослужащие ВС РФ выжили благодаря командиру и сплочённой работе.