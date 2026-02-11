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Опубликовано 11 февраля, 02:55

Южная группировка ВС РФ уничтожила 26 блиндажей с военными ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Подразделения беспилотной авиации Южной группировки войск нанесли значительный урон Вооружённым силами Украины (ВСУ) в ходе боевых действий. По данным начальника пресс-центра объединения Вадима Астафьева, за прошедшие сутки украинская армия лишилась нескольких десятков объектов инфраструктуры и техники.

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 9 антенн связи, 4 наземных робототехнических комплекса, поражены пункт временной дислокации, а также 26 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито 4 беспилотника противника», — сообщил Астафьев.

ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации украинских войск в Белицком
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации украинских войск в Белицком

Ранее военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный заявил, что интенсивность ударов по Белгороду со стороны ВСУ снизилась за последние двое суток, однако планы прорвать противовоздушную оборону и поразить критически важные объекты города остаются в силе. Поддубный отметил, что российские системы ПВО успешно отразили очередную ракетную атаку Вооружённых сил Украины, направленную на Белгород.

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Виталий Приходько
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