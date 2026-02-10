Военкор Поддубный заявил, что ВСУ не отказались от планов пробить брешь в ПВО Белгорода

Интенсивность ударов по Белгороду со стороны ВСУ снизилась за последние двое суток, однако планы прорвать противовоздушную оборону и поразить критически важные объекты города остаются в силе. Данное заявление сделал военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

Он отметил, что российские системы ПВО успешно отразили очередную ракетную атаку Вооружённых сил Украины, направленную на Белгород. По его словам, противник временно сократил активность, но не отказался от намерения создать брешь в обороне. Целью действий по-прежнему является поражение важнейших объектов для города.

Ранее сообщалось, что сильные морозы вызывают непредсказуемые сбои в работе беспилотных летательных аппаратов, используемых ВСУ. Холод мешает нормальной работе аппаратов, поскольку многие их компоненты изначально не рассчитаны на эксплуатацию в таких экстремальных погодных условиях. Это приводит к частым отказам техники и осложняет её боевое применение в зимний период.