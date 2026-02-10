Российский военкор Павел Кукушкин разоблачил заявления командира 29-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Юрия Федоренко (позывной Ахиллес) о якобы существующих ограничениях на удары по Москве во время переговоров. В беседе с «Царьградом» журналист указал на простую, но убийственную деталь: украинские войска продолжают ежедневно обстреливать российские регионы, особенно Белгородскую и Брянскую области.

«Говорят, как только переговоры закончатся, украинцы начнут жёстко атаковать Москву. Но атаки и так идут постоянно», — подчеркнул Кукушкин.

По его мнению, подобные заявления о «самоограничениях» — лишь элемент информационной войны, направленный на затягивание переговорного процесса и срыв диалога. Восстанавливать повреждённую инфраструктуру, отметил военкор, России удаётся благодаря героическим усилиям отечественных специалистов.

А ранее директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что Украина стала всё чаще атаковать российские электростанции и заводы с помощью дронов и ракет. По его словам, руководители предприятий вместе с антитеррористическими комиссиями уже много сделали для улучшения защиты объектов.