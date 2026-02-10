Установлен офицер ВСУ, который отдаёт приказы на обстрелы Брянской области. В силовых структурах рассказали журналистам, что речь идёт о командире базирующейся в Сумской области 107-й реактивной артиллерийской бригады полковнике Сергее Савченко.

«На Сумском направлении установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области — 107-я реактивная артиллерийская бригада ВСУ», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родин Мирошник заявил, что власти Украины стянули в Киев крупные военные производства. Дипломат напомнил, что такие объекты являются законными военными целями.