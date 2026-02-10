В Киеве сосредоточены крупные военные производства, координационные центры и склады. Об этом рассказал РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, именно эти объекты становятся целью ударов со стороны России.

Дипломат напомнил, что эти объекты относятся к законным военным целям, и подчеркнул, что удары не нацелены на гражданских. Он добавил, что действия Киева создают тяжёлые условия для жизни горожан и направлены на формирование внутренней повестки путём запугивания населения.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли удар по крупнейшей в Европе подстанции во Львовской области. В Восточной и Центральной Украине, а также на Западе страны электроснабжение полностью разрушено. Военный аналитик Андрей Мартьянов подчеркнул, что объект играет критическую роль в снабжении электроэнергией западных областей Украины и обеспечивает приём электричества из стран Европейского союза.