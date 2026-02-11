Вооружённые силы России нанесут удар возмездия за новую атаку на Крым со стороны киевского режима. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, ВСУ являются лишь инструментом в руках Владимира Зеленского и его западных кураторов, которые пытаются доказать, что не настроены на мирные переговоры. Депутат отметил, что подобные атаки преследуют военные цели и направлены на запугивание населения, но ничего нового в себе не несут.

«Естественно, будет удар возмездия», — подчеркнул парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».

Колесник подчеркнул, что такие провокации лишь подтверждают необходимость сохранения высокой боеготовности и концентрации для российских войск. Главное, по его мнению, — не поддаваться панике, а продолжать спокойную и системную работу по поддержке армии.

Утром 11 февраля российские системы ПВО отразили новую массированную атаку, уничтожив десять украинских беспилотников сразу в нескольких регионах. Наибольшее количество дронов было сбито над Крымом, также атаки были отражены в Татарстане, Белгородской области и над акваторией Каспийского моря. Все аппараты принадлежали к самолётному типу и были своевременно нейтрализованы.