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Опубликовано 11 февраля, 08:27

Огненный столб над городом: после удара дронов по Запорожью тысячи людей остались без света

Очевидцы сняли апокалиптический пожар на энергообъекте в Запорожье

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В ночь на 11 февраля в Запорожье был поражён инфраструктурный объект, после чего вспыхнул крупный пожар. О случившемся сообщили местные паблики и военные Telegram-каналы.

По их данным, столб огня поднялся на десятки метров, а зарево было видно за несколько километров. Воздушная тревога в городе была объявлена в 21:52, первые взрывы, как утверждают источники, прозвучали около 22:21.

Новости СВО. ВС РФ освободили Зализничное, штурм Красного Лимана, разгром ВСУ под Запорожьем и в ДНР, ЕС выдвигает требования России, 11 февраля
Новости СВО. ВС РФ освободили Зализничное, штурм Красного Лимана, разгром ВСУ под Запорожьем и в ДНР, ЕС выдвигает требования России, 11 февраля

Авторы канала «Военное дело» пишут, что удар был нанесён беспилотниками «Герань-2» по подстанции. В результате произошли аварийные отключения электроэнергии. По информации канала «Военкоры Русской весны», без света остались более 11 тысяч абонентов в двух районах города.

Сообщается, что коммунальные службы оперативно переключили системы водоснабжения и отопления на резервные генераторы. Также были открыты пункты обогрева.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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Ранее ТРК «Таврия» сообщала, что в ночь на 11 февраля российские силы нанесли серию ударов по объектам на территории Украины. По утверждению источника, были поражены производственные мощности, связанные с выпуском беспилотников.

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Марина Фещенко
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