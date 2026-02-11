Огненный столб над городом: после удара дронов по Запорожью тысячи людей остались без света

В ночь на 11 февраля в Запорожье был поражён инфраструктурный объект, после чего вспыхнул крупный пожар. О случившемся сообщили местные паблики и военные Telegram-каналы.

По их данным, столб огня поднялся на десятки метров, а зарево было видно за несколько километров. Воздушная тревога в городе была объявлена в 21:52, первые взрывы, как утверждают источники, прозвучали около 22:21.

Авторы канала «Военное дело» пишут, что удар был нанесён беспилотниками «Герань-2» по подстанции. В результате произошли аварийные отключения электроэнергии. По информации канала «Военкоры Русской весны», без света остались более 11 тысяч абонентов в двух районах города.

Сообщается, что коммунальные службы оперативно переключили системы водоснабжения и отопления на резервные генераторы. Также были открыты пункты обогрева.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее ТРК «Таврия» сообщала, что в ночь на 11 февраля российские силы нанесли серию ударов по объектам на территории Украины. По утверждению источника, были поражены производственные мощности, связанные с выпуском беспилотников.