Отчёт правительства о работе за 2025 год пройдёт 25 февраля

Отчёт Правительства Российской Федерации о работе за 2025 год состоится в Государственной Думе 25 февраля. Об этом председатель палаты Вячеслав Володин сообщил в ходе пленарного заседания.

По словам спикера, парламентарии готовятся к ежегодному отчёту, который займёт весь рабочий день.

«Заседание начнётся в 12 часов. Мы весь день посвятим обсуждению итогов работы Правительства Российской Федерации за 2025 год», — пояснил Володин.

У депутатов будет возможность подробно обсудить с членами кабинета министров ключевые результаты и направления государственной политики за прошедший год.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил запрет на фотосъёмку пленарных заседаний заботой о психике журналистов. По его словам, из-за постоянной съёмки депутаты вынуждены следить за имиджем, а фиксация зевоты или неуместных жестов искажает их образ. Он также отметил, что работа должна быть первичной, а телевидение и фотографы — вторичны.