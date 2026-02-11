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Опубликовано 11 февраля, 12:53

Отчёт правительства о работе за 2025 год пройдёт 25 февраля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Отчёт Правительства Российской Федерации о работе за 2025 год состоится в Государственной Думе 25 февраля. Об этом председатель палаты Вячеслав Володин сообщил в ходе пленарного заседания.

По словам спикера, парламентарии готовятся к ежегодному отчёту, который займёт весь рабочий день.

«Заседание начнётся в 12 часов. Мы весь день посвятим обсуждению итогов работы Правительства Российской Федерации за 2025 год», — пояснил Володин.

У депутатов будет возможность подробно обсудить с членами кабинета министров ключевые результаты и направления государственной политики за прошедший год.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил запрет на фотосъёмку пленарных заседаний заботой о психике журналистов. По его словам, из-за постоянной съёмки депутаты вынуждены следить за имиджем, а фиксация зевоты или неуместных жестов искажает их образ. Он также отметил, что работа должна быть первичной, а телевидение и фотографы — вторичны.

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