В Госдуме объяснили запрет на съёмку желанием сохранить психику фотографов
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил запрет на фотосъёмку пленарных заседаний тем, что постоянное присутствие фотографов заставляет депутатов заботиться о своём имидже в кадре. По его словам, журналисты часто фиксируют негативные моменты, такие как зевота или неуместные жесты, что искажает образ народных избранников.
«К чему это придёт? Серьёзным отклонениям с психикой. Поэтому мы бережно относимся в первую очередь к вам. Ну и, конечно, создаём возможности для работы депутатам, чтобы работа была прежде всего, а уже телевидение, фотографы – это всё вторично», — сказал парламентарий журналистам.
Напомним, с 21 января в Госдуме фотожурналистам запрещено снимать пленарные заседания. Это решение последовало за критикой со стороны Володина, который обвинил фотографов в «издевательстве» над депутатами. Срок действия запрета пока не установлен. Причиной недовольства стали снимки, сделанные 13 января, в первый день весенней сессии после новогодних каникул, когда некоторые парламентарии остались недовольны своим изображением на фото.
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