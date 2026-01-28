В Госдуме объяснили запрет на съёмку желанием сохранить психику фотографов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил запрет на фотосъёмку пленарных заседаний тем, что постоянное присутствие фотографов заставляет депутатов заботиться о своём имидже в кадре. По его словам, журналисты часто фиксируют негативные моменты, такие как зевота или неуместные жесты, что искажает образ народных избранников.

«К чему это придёт? Серьёзным отклонениям с психикой. Поэтому мы бережно относимся в первую очередь к вам. Ну и, конечно, создаём возможности для работы депутатам, чтобы работа была прежде всего, а уже телевидение, фотографы – это всё вторично», — сказал парламентарий журналистам.