Госдума запретила фотографам «подглядывать» за депутатами с балкона

Доступ журналистов на съёмочный балкон в зале пленарных заседаний Госдумы теперь будет ограничен. Вести оттуда съёмку смогут только операторы федеральных телеканалов. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, слова которого приводит корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Курьёзных случаев и впрямь было немало. К примеру, в октябре депутата Павла Федяева заметили за прочтением мемуаров нацистского офицера Рудольфа Петерсхагена на заседании в Госдуме. А совсем недавно парламентарий Артём Кирьянов рассматривал у себя в телефоне фотографии куртки за 105 тысяч рублей. Потом он объяснил, что делал это в целях якобы борьбы нелегальными интернет-магазинами.