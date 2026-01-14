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Регион
Опубликовано 14 января, 16:02
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«Боремся с подделками»: Депутат Госдумы объяснил интерес к куртке за 105 тыс. рублей

Депутат Кирьянов объяснил фото с курткой за 105 тысяч на заседании Госдумы

Обложка © Telegram-канал «Юнашев_LIVE»

Обложка © Telegram-канал «Юнашев_LIVE»

Депутат Госдумы Артём Кирьянов объяснил, почему на заседании парламента рассматривал фото куртки стоимостью 105 тысяч рублей. Комментарий парламентария привёл журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Ранее Юнашев опубликовал кадр, на котором Кирьянов изучает канал магазина одежды. На изображении была коричневая куртка с ценником в 105 тысяч рублей, из-за чего фото быстро разошлось по соцсетям.

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Сам депутат заявил, что речь не шла о покупке или выборе одежды для себя. По его словам, он проверял информацию по нелегальным интернет-магазинам.

«Мы с коллегами в том числе боремся с нелегальными интернет-магазинами. И как раз мне прислали ссылку на один из таких черных магазинов, торгующих подделками и уходящих от налогов», — пояснил Кирьянов.

Депутат добавил, что он возглавляет экспертный совет по обелению экономики и борьбе с контрафактом.

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А ранее другой депутат, Павел Федяев, был замечен читающим мемуары нацистского офицера Рудольфа Петерсхагена во время заседания нижней палаты парламента, где обсуждался государственный бюджет.

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Марина Фещенко
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