«Боремся с подделками»: Депутат Госдумы объяснил интерес к куртке за 105 тыс. рублей

Депутат Госдумы Артём Кирьянов объяснил, почему на заседании парламента рассматривал фото куртки стоимостью 105 тысяч рублей. Комментарий парламентария привёл журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Ранее Юнашев опубликовал кадр, на котором Кирьянов изучает канал магазина одежды. На изображении была коричневая куртка с ценником в 105 тысяч рублей, из-за чего фото быстро разошлось по соцсетям.

Сам депутат заявил, что речь не шла о покупке или выборе одежды для себя. По его словам, он проверял информацию по нелегальным интернет-магазинам.

«Мы с коллегами в том числе боремся с нелегальными интернет-магазинами. И как раз мне прислали ссылку на один из таких черных магазинов, торгующих подделками и уходящих от налогов», — пояснил Кирьянов.

Депутат добавил, что он возглавляет экспертный совет по обелению экономики и борьбе с контрафактом.

А ранее другой депутат, Павел Федяев, был замечен читающим мемуары нацистского офицера Рудольфа Петерсхагена во время заседания нижней палаты парламента, где обсуждался государственный бюджет.