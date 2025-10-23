Депутата Госдумы застали за чтением мемуаров нацистского офицера во время заседания
Павел Федяев.Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов
Депутат Госдумы Павел Федяев был замечен читающим мемуары нацистского офицера Рудольфа Петерсхагена во время заседания нижней палаты парламента, где обсуждался государственный бюджет. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Журналист передаёт, что его коллега, фотограф Павел Баранов, заснял парламентария за посторонним занятием. На снимках видно, как Федяев отвлекается от изучения важного документа.
«За интересный и совсем немейнстримный выбор литературы — однозначно уважение. А за внимание к федеральному бюджету — вопросы», — подписал снимки с Федяевым Юнашев.
Рудольф Петерсхаген — бывший офицер Вермахта, участвовал в ожесточённых боях на Восточном фронте, в частности под Харьковом и в Сталинграде. После вывода из сталинградского котла и признания негодным к военной службе, он пересмотрел свои взгляды на нацистский режим. Впоследствии, будучи комендантом Грайфсвальда, он принял решение о капитуляции города перед советскими войсками без сопротивления. После войны Петерсхаген был заключён в тюрьму американскими оккупационными властями, а после освобождения проживал в ГДР, где получил звание почётного гражданина Грайфсвальда и написал автобиографию под названием «Мятежная совесть».
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении федеральный бюджет на 2026–2028 годы. Документ, внесённый правительством, закрепляет ключевые приоритеты страны — социальные выплаты, демографию и безопасность.
