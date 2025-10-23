Депутата Госдумы застали за чтением мемуаров нацистского офицера во время заседания

Рудольф Петерсхаген — бывший офицер Вермахта, участвовал в ожесточённых боях на Восточном фронте, в частности под Харьковом и в Сталинграде. После вывода из сталинградского котла и признания негодным к военной службе, он пересмотрел свои взгляды на нацистский режим. Впоследствии, будучи комендантом Грайфсвальда, он принял решение о капитуляции города перед советскими войсками без сопротивления. После войны Петерсхаген был заключён в тюрьму американскими оккупационными властями, а после освобождения проживал в ГДР, где получил звание почётного гражданина Грайфсвальда и написал автобиографию под названием «Мятежная совесть».