Силуанов: Минфин проработает поправки и предложения ко II чтению проекта бюджета

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин учтёт замечания и предложения депутатов при подготовке ко второму чтению проекта бюджета. По его словам, ведомство уже анализирует инициативы, поступившие как от парламентских фракций, так и в ходе обсуждения на пленарном заседании.

«Будем работать с ними и уверен, что значительная часть из них будет учтена ко второму чтению», — отметил Силуанов.

Бюджет на 2026–2028 годы считается одним из самых напряжённых за последние годы — он формируется на фоне перестройки налоговой системы, роста оборонных расходов и усилий по поддержке социальных обязательств. Минфин прогнозирует, что дополнительные доходы принесут новые налоговые меры: в 2026 году они должны добавить в казну около 2,3 трлн рублей. При этом дефицит планируется сократить, а ключевыми приоритетами станут демография, защита граждан и модернизация промышленности.

