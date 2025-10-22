«Не понимают, что это надолго»: В Госдуме объяснили, почему выросли долги россиян по микрозаймам

Россияне часто берут кредиты, надеясь на улучшение финансовой ситуации, однако сталкиваются с огромными процентами и невозможностью погасить взятую сумму. Таких мнением в беседе с Life.ru поделился депутат Госдумы Михаил Делягин, комментируя рост числа микрокредитов и долгов у населения.

«Когда у людей заканчиваются деньги, они не понимают, что это надолго. Они верят, что ситуация улучшится и берут кредит, чтобы дожить», — заявил Делягин.

Депутат отметил, что банки неохотно выдают стандартные кредиты по разумным ставкам, в то время как микрофинансовые организации (МФО) предоставляют займы под чрезвычайно высокие проценты. Делягин подчеркнул, что рост долговой нагрузки на россиян связан с падением уровня жизни и злоупотреблением монопольным положением со стороны банковского сектора.

Ранее Life.ru сообщал, что за первые девять месяцев 2025 года объём запросов на кредиты наличными вырос на 84%, достигнув рекордных 2,32 трлн рублей — суммы, сопоставимой с годовым ВВП Бельгии. При этом средний размер займа увеличился до 403 тысяч рублей, а срок кредитования сократился до 34 месяцев