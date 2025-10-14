Россияне в 2025 году взяли кредитов на 2,32 трлн рублей. Это годовой ВВП Бельгии

Объём запросов на получение кредитов наличными в России за первые девять месяцев 2025 года продемонстрировал рекордный рост, увеличившись на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные Life.ru предоставил финансовый маркетплейс «Сравни.ру».

Суммарный объём заявок на кредиты достиг 2,32 триллиона рублей против 1,26 триллиона рублей годом ранее. Для наглядности, эта сумма сопоставима с годовым ВВП таких государств, как Бельгия или Ирландия.

Параллельно вырос и средний размер запрашиваемой суммы, который в третьем квартале составил 403 219 рублей — на 11% больше, чем в 2024 году. При этом заёмщики стали оформлять кредиты на более короткие сроки, сократив средний период кредитования до 34 месяцев.

География регионов-лидеров по размеру средних заявок существенно изменилась: если ранее в тройку входили Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург и Москва, то теперь первые места занимают Дагестан, Магаданская область и Москва.