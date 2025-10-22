В Госдуме раскрыли Life.ru, сколько России придётся заплатить за строительство тоннеля на Аляску
Депутат Государственной думы Михаил Делягин в комментарии для Life.ru раскрыл экономические аспекты возможного строительства тоннеля между Россией и Аляской. По оценкам парламентария, реализация этого амбициозного инфраструктурного проекта потребует значительных финансовых затрат, причём российская часть окажется существенно дороже американской.
Депутат Государственной думы Михаил Делягин рассказал о стоимости тоннеля между Россией и Аляской. Видео © Life.ru
«Когда к вам приходят строители, рассказывают, как всё это будет, вы на два умножаете смету... И на 2 умножает всё время. И всё примерно соответствует реальности», — заявил Делягин, комментируя методику расчёта стоимости подобных проектов.
Парламентарий предположил, что озвученная сумма в восемь миллиардов долларов, вероятно, отражает исключительно американские нормативы без учёта российских особенностей.
Депутат обратил внимание на ключевые факторы, увеличивающие расходы с российской стороны: необходимость строительства подъездных путей до Магадана, сложности работы в условиях вечной мерзлоты и особенности чукотского ландшафта. Особое внимание Делягин уделил вопросу оптимизации законодательства, отметив, что выведение строительных работ из-под действия Федерального закона № 44 могло бы сократить расходы вдвое, хотя против этого, по его словам, выступают Минфин и Счётная палата.
Напомним, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о перспективах постройки тоннеля через Берингов пролив, который будет соединять Россию и США. По его словам, работа над идеей идёт уже полгода. Life.ru уже выяснил, сколько лет может занять строительство тоннеля между РФ и США. Позже Дмитриев озвучил стоимость строительства тоннеля между РФ и США.
