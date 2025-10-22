Сектор Газа
22 октября, 10:58

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2026 год

Обложка © Life.ru

Госдума приняла в первом чтении федеральный бюджет на 2026–2028 годы. Документ, внесённый правительством, закрепляет ключевые приоритеты страны — социальные выплаты, демографию и безопасность.

По словам министра финансов Антона Силуанова, в проекте «в полном объёме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств». Одним из главных направлений стал «детский бюджет» — на три года на меры поддержки семей с детьми выделят более 10 триллионов рублей.

В структуре расходов особое место занимает оборона. Средства направят на оснащение армии техникой и вооружением, поддержку семей военнослужащих, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Отдельная строка — борьба с беспилотниками и усиление безопасности транспортной инфраструктуры, приграничных и новых регионов.

Согласно документу, доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 триллиона рублей, расходы — 44 триллиона. Таким образом, казна останется дефицитной, но разрыв между доходами и расходами к 2028 году планируют сократить.

Власти исходят из того, что экономика будет расти: ВВП в 2026 году ожидается на уровне 235 триллионов рублей, а инфляция не превысит 4%.

Марина Фещенко
