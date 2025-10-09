Депутаты Государственной Думы выразили серьёзную озабоченность негативным влиянием популярных детских игрушек на формирование сознания подрастающего поколения. Данное заявление сделала председатель Комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова в ходе круглого стола «Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка, квоты», посвящённого вопросам безопасности подобной продукции.

Парламентарий пояснила, что такие популярные герои, как Хагги Вагги и куклы Monster High, способны наносить потенциальный вред детской психике, поскольку нормализуют темы смерти и агрессии. Она подчеркнула, что современная игрушка часто превращается в инструмент гибридной войны, насаждая чуждые ценности и подрывая патриотические чувства. Лантратова особо отметила, что некоторые производители сопровождают кукол атрибутами вроде гробиков, что может стирать у детей границы между добром и злом.

Эксперты и участники обсуждения также акцентировали внимание на финансовой стороне деятельности зарубежных производителей. Было высказано мнение, что российские дети не должны играть продукцией компаний, которые не только выпускают трансгендерные* модели, но и направляют средства в поддержку Украины. По словам Лантратовой, такие финансовые потоки в конечном счёте приводят к гибели соотечественников. Эксперты убеждены, что международные корпорации, зарабатывающие на российском рынке, фактически финансируют деятельность, противоречащую национальным интересам страны.

По итогам заседания прозвучало мнение о том, что иностранные игрушки способны провоцировать у детей психические расстройства и формировать деструктивные образы, связанные с культом смерти. Параллельно с обсуждением мер регулирования игрового рынка, Лантратова инициировала рассмотрение вопроса о создании специальной образовательной программы по ведению информационных войн. Данную программу планируется внедрить в систему высшего образования для подготовки соответствующих специалистов.

