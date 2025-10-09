В Госдуме назвали Хагги Вагги и кукол Monster High инструментами гибридной войны
Депутаты Государственной Думы выразили серьёзную озабоченность негативным влиянием популярных детских игрушек на формирование сознания подрастающего поколения. Данное заявление сделала председатель Комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова в ходе круглого стола «Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка, квоты», посвящённого вопросам безопасности подобной продукции.
Парламентарий пояснила, что такие популярные герои, как Хагги Вагги и куклы Monster High, способны наносить потенциальный вред детской психике, поскольку нормализуют темы смерти и агрессии. Она подчеркнула, что современная игрушка часто превращается в инструмент гибридной войны, насаждая чуждые ценности и подрывая патриотические чувства. Лантратова особо отметила, что некоторые производители сопровождают кукол атрибутами вроде гробиков, что может стирать у детей границы между добром и злом.
Эксперты и участники обсуждения также акцентировали внимание на финансовой стороне деятельности зарубежных производителей. Было высказано мнение, что российские дети не должны играть продукцией компаний, которые не только выпускают трансгендерные* модели, но и направляют средства в поддержку Украины. По словам Лантратовой, такие финансовые потоки в конечном счёте приводят к гибели соотечественников. Эксперты убеждены, что международные корпорации, зарабатывающие на российском рынке, фактически финансируют деятельность, противоречащую национальным интересам страны.
По итогам заседания прозвучало мнение о том, что иностранные игрушки способны провоцировать у детей психические расстройства и формировать деструктивные образы, связанные с культом смерти. Параллельно с обсуждением мер регулирования игрового рынка, Лантратова инициировала рассмотрение вопроса о создании специальной образовательной программы по ведению информационных войн. Данную программу планируется внедрить в систему высшего образования для подготовки соответствующих специалистов.
А ранее Life.ru рассказывал про тренд на Фагглеров. Россияне активно покупают детям этих плюшевых монстров с человеческими зубами. Производитель описывает брелоки как «новый уровень карманного кринжа», представляя их жуткими и пугающими существами, которые «навсегда войдут в твою жизнь». Депутаты уже заявили, что подобные игрушки лишь искажают в растущем мозге представления о добре и зле.
* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.