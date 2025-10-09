В России предложили запретить карманных уродцев с человеческими зубами

В России появился новый тренд на покупку Фагглеров. Магазины завалены странными игрушками-монстрами с человеческими зубами. По мнению депутата Брянской областной думы, председателя Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаила Иванова, такие игрушки лишь искажают в растущем мозге представления о добре и зле.

Как парламентарий сказал в беседе с Life.ru, формирование общественного сознания должно основываться на исторических традициях России, православной культуре и нравственности.

«Уверен, что подобные игрушки, с их уродливостью и неестественностью, не способствуют утверждению социального мира и межнационального согласия, а, напротив, сеют в неокрепших душах смуту и искажают представления о добре и зле», — говорит депутат.

Парламентарий обращает внимание на маркетинговую природу этого явления. Стремительно растущий спрос на монстров с искусственными человеческими зубами — это не стихийная детская любовь, а хорошо спланированная маркетинговая кампания, убеждён Иванов. Основана на концепции Ugly Cute — «милое уродство».

«Но где же грань между условной «неидеальностью» и откровенным уродством, которое преподносится как новая эстетика? Нашим детям навязывают чуждые образцы, и наша обязанность — дать этому нравственную оценку», — уверен парламентарий.

Иванов считает, что необходимо поручить экспертам, в том числе психологам и педагогам, провести тщательную проверку влияния таких образов на детскую психику. Общественников настораживает, что стирается граница между нормальным и пугающим, а уродство романтизируется. По мнению депутата, это может привести к искажению эмоционального восприятия, повышенной тревожности и неспособности различать подлинные культурные и нравственные ориентиры.

Задача государства и общества — оградить детей от деструктивных влияний, создать условия для их гармоничного развития, основанного на наших традиционных ценностях.

«Наше движение на протяжении более 25 лет ведёт работу по духовно-нравственному возрождению российского общества. Мы не можем оставаться в стороне, когда видим новые вызовы», — заявил Иванов.

