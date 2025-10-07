Карманный кринж на замену Лабубу: Родители ринулись скупать детям Фагглеров с человеческими зубами

Россияне активно переходят на новый «страшный» тренд, отходя от Лабубу. На этот раз рынок захватили Фагглеры — плюшевые монстры с человеческими зубами. Производитель описывает брелоки как «новый уровень карманного кринжа», представляя их жуткими и пугающими существами, которые «навсегда войдут в твою жизнь».

Также Фагглеров характеризуют как «забавно-уродливых монстров, готовых согреть ваше сердце и вторгнуться в жизнь своими проделками и безумной внешностью, так как каждый Фагглер стремится сеять хаос, куда бы он ни направился».

Зубастые монстры выпускаются в различных размерах, от небольших брелоков до полноценных игрушек в 40 сантиметров. Многие Фагглеры вдохновлены животными, такими как собаки, кошки, белки, кролики, рыбы и даже черепашки-ниндзя. Есть и игрушки, имитирующие популярных персонажей мультфильмов и кино, например, Харли Квинн, Губка Боб, Бэтмен, Горлум и Фродо.

В отличие от Лабубу, которые продаются в «сюрприз-боксах», Фагглеры поставляются в картонной упаковке с изображением монстра внутри. Упаковка имеет прозрачное окошко, позволяющее увидеть «лицо» игрушки. Цена за такое чудовище варьируется от 1000 рублей.

Как писал Life.ru, Лабубу теряют позиции и приносят убытки своим создателям. Рыночная стоимость китайской компании Pop Mart International, производителя игрушки, упала на 13 миллиардов долларов с конца августа. Снижение интереса потребителей к коллекционным игрушкам привело к уменьшению капитализации компании до 44 миллиардов долларов.