Пока, зубастики: Создатели Лабубу потеряли $13 млрд на спаде интереса к игрушкам

Рыночная стоимость китайской компании Pop Mart International, известной как производитель культовых фигурок Лабубу, сократилась на 13 миллиардов долларов с конца августа. Согласно данным агентства Bloomberg, капитализация компании на 15 сентября составила 44 миллиарда долларов, что связано со значительным снижением потребительского ажиотажа вокруг коллекционных игрушек.

«Понижение рейтинга банка с Уолл-стрит произошло на фоне признаков того, что ажиотаж вокруг дизайнерских игрушек Pop Mart спадает», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что премиальная наценка на фигурки Лабубу — плюшевых кукол с заячьими ушками, которые популяризировали такие знаменитости, как Лиза из BlackPink и Дэвид Бекхэм — существенно снизилась на вторичном рынке Китая. 15 сентября акции компании обвалились на 9%, показав худший ежедневный результат с апреля.

Аналитики отметили планы компании выпустить анимационную продукцию и новую версию Лабубу к рождественскому сезону, а также запустить интерактивные игрушки. Согласно данным Bloomberg, общее соотношение рекомендаций «покупать» к общему количеству оценок достигло годового минимума.