17 сентября, 08:05

Пока, зубастики: Создатели Лабубу потеряли $13 млрд на спаде интереса к игрушкам

Bloomberg: Стоимость производителя игрушек Лабубу упала на 13 млрд долларов

Лабубу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enjoy The Life

Лабубу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enjoy The Life

Рыночная стоимость китайской компании Pop Mart International, известной как производитель культовых фигурок Лабубу, сократилась на 13 миллиардов долларов с конца августа. Согласно данным агентства Bloomberg, капитализация компании на 15 сентября составила 44 миллиарда долларов, что связано со значительным снижением потребительского ажиотажа вокруг коллекционных игрушек.

«Понижение рейтинга банка с Уолл-стрит произошло на фоне признаков того, что ажиотаж вокруг дизайнерских игрушек Pop Mart спадает»,говорится в публикации.

Издание отмечает, что премиальная наценка на фигурки Лабубу — плюшевых кукол с заячьими ушками, которые популяризировали такие знаменитости, как Лиза из BlackPink и Дэвид Бекхэм — существенно снизилась на вторичном рынке Китая. 15 сентября акции компании обвалились на 9%, показав худший ежедневный результат с апреля.

Аналитики отметили планы компании выпустить анимационную продукцию и новую версию Лабубу к рождественскому сезону, а также запустить интерактивные игрушки. Согласно данным Bloomberg, общее соотношение рекомендаций «покупать» к общему количеству оценок достигло годового минимума.

Акции производителя Лабубу рухнули почти на 25% за три недели
Акции производителя Лабубу рухнули почти на 25% за три недели

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сиэтла была задержана значительная партия контрафактных игрушек. Оперативники изъяли более 11 тысяч поддельных изделий, оцененных более чем в полмиллиона долларов. Игрушки пытались провезти, маскируя их под осветительные приборы, спрятав в упаковки от лампочек.

Алиса Хуссаин
