Акции производителя Лабубу рухнули почти на 25% за три недели
За три недели акции китайского производителя игрушек Pop Mart снизились почти на 25%, свидетельствуют данные Гонконгской биржи. При этом падение стало рекордным для компании с апреля 2020 года.
Сегодня, 15 сентября, стоимость акций Pop Mart опустилась на 7% по сравнению с закрытием торгов в пятницу. Ранее в ходе торгов сессии акции падали почти на 9%, что стало самым быстрым однодневным снижением с 2 апреля 2020 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из большинства стран мира.
Пик стоимости акций компании пришёлся на 26 августа, после чего их цена упала почти на четверть. Несмотря на это, стоимость акций остаётся более чем в пять раз выше уровня годичной давности.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Сиэтла была изъята крупная партия контрафактных игрушек. Сотрудники конфисковали более 11 тысяч поддельных изделий общей стоимостью свыше полумиллиона долларов. Игрушки пытались провезти под видом осветительных приборов, спрятав их в коробки от лампочек.