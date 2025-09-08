Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
8 сентября, 12:09

«А где лабубу?» Шутка Лаврова покорила Интернет и стала новым мемом

Лавров удивился отсутствию лабубу в резиденции Путина в Пекине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu

Глава МИД Сергей Лавров удивился отсутствию игрушку лабубу среди украшений в резиденции президента РФ Владимира Путина в Пекине. Об этом стало известно из фрагмента программы «Москва. Кремль. Путин».

Лавров удивился отсутствию лабубу в резиденции Путина в Пекине. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Осматривая резиденцию «Дяоюйтай», украшенную матрёшками и другими фигурками, которые привлекли внимание министров. В этот момент дипломат поинтересовался, а где же лабубу. Кстати, министр финансов РФ Антон Силуанов потом даже изобразил, как выглядят такие зубастые куклы.

Песков захотел Лабубу со своим лицом с ПМЭФ
Песков захотел Лабубу со своим лицом с ПМЭФ

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность растущей популярностью китайских игрушек Лабубу в России. Она назвала этих кукол «страшненькими» и сказала, что их вид просто отталкивает. По её мнению, нужно вкладываться в своё производство и растить своих дизайнеров, чтобы делать такие игрушки, которые будут успешны и у нас, и за границей.

Александра Мышляева
