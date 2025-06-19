Песков захотел Лабубу со своим лицом с ПМЭФ
Песков заявил, что не прочь получить несколько игрушек Лабубу со своим лицом
Лабубу с лицом Пескова. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не прочь получить несколько игрушек Лабубу с собственным лицом — их он подарит дочкам. Об этом представитель Кремля заявил на полях ПМЭФ-2025.
«Если мне организаторы оставят несколько, я бы взял. Для двух дочек как минимум», — отметил Песков.
Напомним, накануне на ПМЭФ раздавали кукол Лабубу с лицами российских политиков. Помимо Пескова, среди игрушек были также глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.