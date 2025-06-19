Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 12:04

Песков захотел Лабубу со своим лицом с ПМЭФ

Песков заявил, что не прочь получить несколько игрушек Лабубу со своим лицом

Лабубу с лицом Пескова. Обложка © Life.ru

Лабубу с лицом Пескова. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не прочь получить несколько игрушек Лабубу с собственным лицом — их он подарит дочкам. Об этом представитель Кремля заявил на полях ПМЭФ-2025.

«Если мне организаторы оставят несколько, я бы взял. Для двух дочек как минимум», — отметил Песков.

На ПМЭФ раздают футболки с мемными фразами Путина и Лаврова
На ПМЭФ раздают футболки с мемными фразами Путина и Лаврова

Напомним, накануне на ПМЭФ раздавали кукол Лабубу с лицами российских политиков. Помимо Пескова, среди игрушек были также глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ПМЭФ-2025
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar