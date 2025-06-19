Песков захотел Лабубу со своим лицом с ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не прочь получить несколько игрушек Лабубу с собственным лицом — их он подарит дочкам. Об этом представитель Кремля заявил на полях ПМЭФ-2025.

«Если мне организаторы оставят несколько, я бы взял. Для двух дочек как минимум», — отметил Песков.