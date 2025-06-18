Лабубу по-нашему: Игрушки с лицами Лаврова, Медведева и Пескова раздают на ПМЭФ

Самые необычные популярные игрушки Лабубу были замечены на Петербургском международном экономическом форуме. Всеми любимые зверята уже не в тренде, в России появились свои милашки — российские политики. Телеканал «360» создал кастомные Лабубу.

Лабубу с лицами российских политиков на ПМЭФ. Видео © Life.ru

Теперь участники форума могут приобрести, например, игрушку в виде пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министра иностранных дел Сергея Лаврова или главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Остаётся неизвестным, были ли политики в курсе такого креативного использования их образов, но, по мнению многих, новый дизайн игрушек выглядит гораздо интереснее прежнего.