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18 июня, 12:38

Лабубу по-нашему: Игрушки с лицами Лаврова, Медведева и Пескова раздают на ПМЭФ

Лабубу с лицами Лаврова, Медведева и Пескова раздают на ПМЭФ

Самые необычные популярные игрушки Лабубу были замечены на Петербургском международном экономическом форуме. Всеми любимые зверята уже не в тренде, в России появились свои милашки — российские политики. Телеканал «360» создал кастомные Лабубу.

Лабубу с лицами российских политиков на ПМЭФ. Видео © Life.ru

Теперь участники форума могут приобрести, например, игрушку в виде пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министра иностранных дел Сергея Лаврова или главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Остаётся неизвестным, были ли политики в курсе такого креативного использования их образов, но, по мнению многих, новый дизайн игрушек выглядит гораздо интереснее прежнего.

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Ранее Life.ru рассказал, что на ПМЭФ раздают футболки с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других известных политиков. Гости форума смогут выбрать и цвет, и размер, и саму цитату. На мероприятии уже выстроилась целая очередь за кастомными вещицами.

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
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