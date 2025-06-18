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18 июня, 11:28

На ПМЭФ раздают футболки с мемными фразами Путина и Лаврова

Участникам ПМЭФ раздадут более 5 тысяч футболок с цитатами Путин и Лаврова

Футболки с цитатами на ПМЭФ-2025. Обложка © Telegram/ Кровавая барыня

Футболки с цитатами на ПМЭФ-2025. Обложка © Telegram/ Кровавая барыня

В рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 20 июня, Республика Башкортостан раздаст более 5 тысяч футболок с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других известных политиков. Все желающие смогут выбрать цвет и размер футболки, а сотрудники компании Zasport в режиме реального времени нанесут выбранную цитату на изделие

На ПМЭФ раздают футболки с мемными фразами Путина и Лаврова — за ними выстроилась очередь. Видео © Telegram / БП Онлайн

Среди доступных высказываний президента Путина можно найти такие фразы, как «Везёт дуракам, а работаем с утра до ночи», «Мы мешать не будем, но своё не отдадим», «Вместе мы всё преодолеем». Также представлены цитаты министра Лаврова, например, «Нафиг я сюда пришел», «Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом». Глава Башкортостана Радий Хабиров также внёс свой вклад фразами «Увольте всех, кто не работает!» и «Вы взбодритесь там, а то я вас взбодрю».

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Полина Никифорова
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