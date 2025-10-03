Сомнительная тема: Life.ru узнал у психолога, чем опасна замена домашних питомцев камнями

Этой осенью в России наблюдается повышенный интерес к камням в качестве альтернативы домашним животным. Продажи такого рода аксессуаров выросли на 22%. Однако, как отмечает психолог Марианна Абравитова, подобный выбор может привести к негативным последствиям для психики человека. В беседе с Life.ru специалист предупредила, что замена живых питомцев на камни может отразиться на дальнейших межличностных отношениях.

Абравитова объясняет выбор камня как способ удовлетворить потребность в заботе, не обременяя себя ответственностью. По её мнению, это привлекательный вариант для тех, кому сложно ухаживать за питомцами, требующими постоянного внимания. С камнем всё просто: хочешь — любуйся и проявляй нежность, не хочешь — ничего не случится.

«Конечно, эта тема явно не подходит для детей. Если рассматривать это как игрушку, то есть ребёнок поиграл и забыл — это одно. Но если воспринимать это как замену домашнего питомца, или суррогат, то возникают проблемы. Во-первых, у ребёнка может сформироваться неправильное отношение к живым существам, несмотря на то что камень персонализирован. Такой опыт может привести к тому, что ребёнок и впредь будет переносить подобное отношение на настоящих животных, а в дальнейшем — на людей или собственных детей», — отметила психолог.

Абравитова подчёркивает, что чувство ответственности играет ключевую роль. Опасность возникает, когда камень воспринимается как полностью пассивный объект, не нуждающийся в заботе и беспрекословно подчиняющийся владельцу. Такое отношение, по сути, превращает камень в подобие питомца, что может указывать на нездоровые психологические установки. В результате могут сформироваться искажённые связи, негативно влияющие на реальные межличностные отношения человека.

Психолог считает, что подобное увлечение можно рассматривать лишь как странное развлечение, которое не подойдёт ни взрослым, ни детям с нормальным психоэмоциональным состоянием и адекватным восприятием себя. Камень в качестве питомца, скорее всего, выберут люди с глубокими внутренними комплексами или страдающие от сильного одиночества.

Напомним, ранее Life.ru писал о том, что россияне ринулись скупать камни, позиционируемые как альтернатива домашним питомцам. Продажи странного аксессуара с приходом осенней хандры выросли на 22%. В комплект часто входят «домики» в виде лежанки или гнезда, поводки, бантики, смешные шапочки и даже «корм».