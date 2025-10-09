Проблемы со сном и не только: Life.ru узнал у психолога, как Фагглеры могут повлиять на психику ребёнка
Психолог объяснила, в чём опасность игрушек Фагглеров для детей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PJ McDonnell
Популярные среди детей игрушки Фагглеры могут вызвать проблемы со сном, притормозить естественный процесс познания мира и повысить тревожность, заявила в беседе с Life.ru детский психолог Дарья Дугенцова. Однако полностью их запрещать специалист не рекомендует, ведь у этих страшных монстров есть и свои плюсы.
Фагглеры могут привести к проблемам со сном или другим проявлениям страха. В норме у дошкольников не должно быть преобладающих страхов, поэтому подобные негативные реакции достаточно актуальны, а дети очень чувствительны, поэтому к выбору игрушек нужно подходить осторожно. С другой стороны, есть и позитивный момент: некоторые дети с помощью «страшных» игрушек учатся справляться со своими страхами.
Специалист отметила и позитивные моменты Фагглеров. Такие монстрики, помимо борьбы со страхом, могут развить эмоциональный интеллект. Кроме того, они формируют у ребёнка навыки борьбы с негативными эмоциями и понимание, что внешность не определяет сущность. Дугенцова подчеркнула: игрушки-монстры — не более чем современный аналог традиционных сказочных персонажей по типу Бабы-яги и Кощея Бессмертного. Они исторически помогали детям справляться с внутренними страхами.
Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал запретить Фагглеров в России. Он заявил, что такие монстры способны нарушить у ребёнка представления о добре и зле, а также сбить культурные и нравственные ориентиры. Депутата настораживает, что из-за таких игрушек стирается граница между нормальным и пугающим, а уродство романтизируется.
Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.