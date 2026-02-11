Картаполов заявил, что замедление Telegram никак не скажется на военных в зоне СВО
Андрей Картаполов. Обложка © Life.ru
Российские военнослужащие почти не используют мессенджер Telegram на фронте. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Картаполов в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.
«В процессе боевой работы данный мессенджер задействован минимально», — считает парламентарий.
Такого же мнения придерживаются в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение работы Telegram в России вряд ли скажется на фронте, так как военная связь не может быть организована через обычный мессенджер.
Напомним, Роскомнадзор официально начал ограничивать работу Telegram в РФ. Причиной называется несоблюдение мессенджером российского законодательства. В Госдуме заявили, что администрация платформы и власти уже начали «искать компромиссы».
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