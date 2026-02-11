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Опубликовано 11 февраля, 12:19

В Госдуме заявили, что Россия обеспечит безопасность украинских переговорщиков в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Россия готова принять украинскую делегацию в Москве и обеспечить ей абсолютную безопасность, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру». По его словам, приглашения Киеву поступают с 2014 года, а после слов Владимира Зеленского о том, что только он лично может вести переговоры с Владимиром Путиным, Москва ответила однозначно: «Пожалуйста, приезжайте».

Депутат подчеркнул: Москва заинтересована в конструктивном диалоге и готова взять на себя все гарантии безопасности для гостей. Однако Чепа выразил сомнения в искренности киевских инициатив.

«Возможно, такие заявления делаются только для того, чтобы показать, насколько Украина стремится к миру. Просто такое введение в заблуждение», — предположил парламентарий.

Киевский режим затягивает переговоры в надежде переждать зиму
Киевский режим затягивает переговоры в надежде переждать зиму

Ранее стало известно, что Киев может отправить делегацию в Москву для переговоров. По данным издания Times of Ukraine, в роли гарантов безопасности потенциально рассматриваются спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

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Дарья Нарыкова
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