В Госдуме заявили, что Россия обеспечит безопасность украинских переговорщиков в Москве

Россия готова принять украинскую делегацию в Москве и обеспечить ей абсолютную безопасность, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру». По его словам, приглашения Киеву поступают с 2014 года, а после слов Владимира Зеленского о том, что только он лично может вести переговоры с Владимиром Путиным, Москва ответила однозначно: «Пожалуйста, приезжайте».

Депутат подчеркнул: Москва заинтересована в конструктивном диалоге и готова взять на себя все гарантии безопасности для гостей. Однако Чепа выразил сомнения в искренности киевских инициатив.

«Возможно, такие заявления делаются только для того, чтобы показать, насколько Украина стремится к миру. Просто такое введение в заблуждение», — предположил парламентарий.

Ранее стало известно, что Киев может отправить делегацию в Москву для переговоров. По данным издания Times of Ukraine, в роли гарантов безопасности потенциально рассматриваются спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.