Володин призвал взять под особый контроль ситуацию с тарифами ЖКХ

Все депутаты Госдумы согласны в необходимости взять ситуацию с тарифами на жилищно-коммунальные услуги под особый контроль. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Позиция всех депутатов Государственной думы: надо брать тарифы под особый контроль», — цитирует его пресс-служба Думы.

Председатель ГД напомнил, что депутаты уже приняли в I чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы в области регулирования цен на ЖКХ. По словам Володина, региональные энергетические комиссии, принимающие решения о повышении тарифов, часто делают это «необоснованно».

Кроме того, Правительство России утвердило индексы изменения тарифов. Всё остальное, отметил Володин, «надо брать под контроль, надо анализировать, надо смотреть обоснованность и постараться сделать всё, чтобы защитить наших граждан».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил давать россиянам скидки на услуги ЖКХ за помощь в работах по содержанию многоквартирных домов. В том числе речь идёт об уборке снега и наледи. По мнению депутата, это поспособствует справедливому поощрению граждан и сформирует новые модели ответственного отношения к общему имуществу.