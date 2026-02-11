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Опубликовано 11 февраля, 14:24

Зеленский: Конфликт на Украине может завершиться через несколько месяцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Конфликт на Украине может завершиться уже через несколько месяцев при условии, что переговоры Москвы и Киева будут идти успешно, заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что команда президента США Дональда Трампа предлагает завершить все переговоры до июня и подписать все документы по завершению конфликта одновременно. Однако Зеленский не настроен на такое развитие событий: по его словам, мирное соглашение должна одобрить Рада или граждане страны на референдуме.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что следующий этап переговоров России и Украины может состояться в США в следующий вторник или среду, 17 или 18 февраля, если российская сторона даст согласие. Основной темой следующего раунда диалога станет вопрос территорий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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