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Опубликовано 11 февраля, 15:01

«Я просто хотел выжить»: сбежавший из Польши солдат ВСУ сделал важное признание

Украинский военный сбежал из учебного центра в Польше и рассказал свою историю

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Сбежавший из учебного центра в Польше украинский военнослужащий рассказал РИА Новости о причинах своего поступка. Мужчина по имени Олег попросил не раскрывать его фамилию.

По его словам, до начала конфликта он работал в Польше — занимался отделочными работами в Кракове. После объявления мобилизации вернулся на Украину, где был призван в армию и направлен на обучение во Вроцлав. Решение отправить его в Польшу, как утверждает собеседник агентства, было связано с тем, что он владел польским языком.

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Олег рассказал, что сначала подготовка проходила в обычном режиме, однако со временем, по его словам, усилилось моральное напряжение. Он утверждает, что среди военнослужащих были упаднические настроения и разговоры о побеге. По его словам, часть обучающихся не возвращалась на Украину после прохождения курса, однако официальных подтверждений этим данным нет.

Собеседник агентства заявил, что воспользовался моментом, когда группа военнослужащих осталась без присмотра, и покинул территорию центра. Сейчас, по его словам, он находится в Польше и устроился на работу.

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Марина Фещенко
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