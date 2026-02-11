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Опубликовано 11 февраля, 15:05

Дрон-камикадзе ударил по «Мираторгу»: в Брянской области погиб сотрудник предприятия

В Брянской области при атаке БПЛА погиб сотрудник «Мираторга»

В Климовском районе Брянской области в результате атаки беспилотников ВСУ погиб сотрудник агропромышленного холдинга «Мираторг». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, дроны-камикадзе атаковали село Бровничи. Удар пришёлся по территории предприятия.

«В результате целенаправленного удара по территории АПХ „Мираторг“, к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования», — написал глава региона.

О других пострадавших и масштабах разрушений не сообщается. Обстоятельства происшествия уточняются.

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Брянская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ из-за близости к границе с Украиной. Под удары нередко попадают объекты энергетики, сельхозпредприятия и населённые пункты приграничных районов. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности, а предприятия усиливают меры безопасности и охраны производственных площадок.

Накануне стало известно, что ВСУ атаковали похоронную процессию на Запорожье, погиб один человек, ещё шестеро ранены.

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Марина Фещенко
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