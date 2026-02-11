Дрон-камикадзе ударил по «Мираторгу»: в Брянской области погиб сотрудник предприятия
В Брянской области при атаке БПЛА погиб сотрудник «Мираторга»
В Климовском районе Брянской области в результате атаки беспилотников ВСУ погиб сотрудник агропромышленного холдинга «Мираторг». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, дроны-камикадзе атаковали село Бровничи. Удар пришёлся по территории предприятия.
«В результате целенаправленного удара по территории АПХ „Мираторг“, к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования», — написал глава региона.
О других пострадавших и масштабах разрушений не сообщается. Обстоятельства происшествия уточняются.
Брянская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ из-за близости к границе с Украиной. Под удары нередко попадают объекты энергетики, сельхозпредприятия и населённые пункты приграничных районов. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности, а предприятия усиливают меры безопасности и охраны производственных площадок.
Накануне стало известно, что ВСУ атаковали похоронную процессию на Запорожье, погиб один человек, ещё шестеро ранены.
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