Милонов призвал наказывать за навязывание детям Дня святого Валентина

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что тех, кто навязывает несовершеннолетним празднование Дня святого Валентина, следует привлекать к ответственности. По его мнению, можно даже расширить применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних.

«Я бы расширил применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних на тех, кто принуждает радоваться валентинкам и считать этот день праздником», — цитирует Милонова РИА «Новости».

Депутат считает недопустимым формирование у подростков представления о 14 февраля как о значимой дате и призвал обратить внимание на подобные практики.

Кроме того, Милонов назвал этот праздник днём всех эскортниц. По словам парламентария, 14 февраля не имеет никакого отношения к русской культуре и по своей сути чужд традиционным ценностям. Он предложил запретить отмечать этот день в школах и сосредоточиться на популяризации национального праздника — Дня семьи, любви и верности.