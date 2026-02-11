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Опубликовано 11 февраля, 18:29

Милонов призвал наказывать за навязывание детям Дня святого Валентина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / market

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / market

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что тех, кто навязывает несовершеннолетним празднование Дня святого Валентина, следует привлекать к ответственности. По его мнению, можно даже расширить применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних.

«Я бы расширил применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних на тех, кто принуждает радоваться валентинкам и считать этот день праздником»,цитирует Милонова РИА «Новости».

Депутат считает недопустимым формирование у подростков представления о 14 февраля как о значимой дате и призвал обратить внимание на подобные практики.

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Кроме того, Милонов назвал этот праздник днём всех эскортниц. По словам парламентария, 14 февраля не имеет никакого отношения к русской культуре и по своей сути чужд традиционным ценностям. Он предложил запретить отмечать этот день в школах и сосредоточиться на популяризации национального праздника — Дня семьи, любви и верности.

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Полина Никифорова
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