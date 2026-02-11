В Раде сообщили о планах США завершить переговоры до 15 мая

Американская сторона выразила желание завершить мирные переговоры по Украине до 15 мая, однако эта дата не рассматривается как жёсткий дедлайн. Об этом, по данным депутата Ярослава Железняка, на совещательном совете Верховной рады сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Речь идёт скорее о целевом ориентире, а не обязательном сроке, пишет «Страна.ua». При этом официальных заявлений от Вашингтона по этому поводу пока не поступало.

Информация появилась на фоне резонансной публикации Financial Times, где утверждалось, что Белый дом якобы настаивает на проведении на Украине выборов и референдума до середины мая, а также обсуждает вопрос вывода ВСУ из Донбасса. Однако в Киеве поспешили опровергнуть эту информацию. Тем временем Зеленский анонсировал новый раунд переговоров на следующей неделе, заявив, что конфликт может завершиться в течение нескольких месяцев.