Российские военнослужащие нанесли удар по району сосредоточения резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении в районе населённого пункта Печенеги. Об этом сообщили в силовых структурах, пишет РИА «Новости».

«В результате удара противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также РСЗО (реактивная система залпового огня. — Прим. Life.ru) и до 20 единиц грузовой автомобильной техники», — уточнили в силовых структурах.

По данным источника, расчёты оперативно-тактического комплекса «Искандер» и реактивной системы залпового огня «Торнадо» нанесли удар по выявленному району скопления резервов. Военные уничтожили артиллерийскую установку и автомобильную технику. Удар пришёлся по подразделениям в районе населённого пункта Печенеги.

Ранее операторы барражирующего боеприпаса «Ланцет» из состава группировки «Восток» уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar в Запорожской области. Разведывательные беспилотники обнаружили установку в одном из населённых пунктов, где она передвигалась вместе с мобильной группой прикрытия, оснащённой средствами радиоэлектронной борьбы. Военные нанесли удар в момент выхода самоходки к огневой позиции.