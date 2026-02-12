Зеленский поручил разработать проекты договоров о гарантиях безопасности с РФ, США и ЕС

Владимир Зеленский дал поручение разработать проекты международных договоров о гарантиях безопасности для Украины. Об этом говорится в его указе, который вводит в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Согласно документу, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Украины должны подготовить проекты соглашений в рамках переговорного процесса с Соединёнными Штатами, европейскими странами и Россией.

При этом ранее Зеленский заявлял, что проект гарантий уже готов к подписанию. Однако, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп готов предоставить такие гарантии только при условии заключения мирного соглашения, которое, в частности, предусматривает вывод украинских войск с территории Донбасса.