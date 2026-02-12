В Удмуртии военкомы сливали похоронщикам данные о смерти бойцов СВО

В Удмуртии сотрудники военкомата раскрывали информацию о смерти участников спецоперации похоронному агентству «Иж Ритуал». Об этом со ссылкой на региональное Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) пишет «Коммерсант». Компания раньше родственников погибших получала данные о прибытии бортов с телами. Так, в 2024 гду на организацию пришлось 66% всех захоронений в регионе.

Сейчас военкомат и «Иж Ритуал» отвергают своё «сотрудничество», однако антимонопольщики нашли подтверждения их незаконным действиям. Как рассказали опрошенные семьи, им вместе с похоронками вручались контакты ритуального агентства — услуги фактически навязывались, причём зачастую по завышенной стоимости. Некоторые родственники пожаловались, что даже дата похорон утверждалась ритуальщиками в одностороннем порядке. Сейчас в УФАС решается вопрос о возбуждении административного дела против военкомата Удмуртии и похоронного дома «Иж Ритуал».

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