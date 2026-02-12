В Госдуме сочли «страшилкой» для ЕС слова генсека НАТО о блокаде Сувалкского коридора

Заявления генсека НАТО Марка Рютте о якобы планах России заблокировать Сувалкский коридор — всего лишь «страшилка» для Евросоюза, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ru». По его словам, Москва не собирается двигать войска в этот узкий участок между Белоруссией и Калининградом, хотя технически такая возможность есть.

«Рютте, по-моему, страдает комплексом неполноценности. Уже этот Сувалкский коридор проел плешь нам — мы о нём вообще не говорим», — указал парламентарий.

Депутат уверен: генсек зачастил с громкими заявлениями про Прибалтику, чтобы доказать свою нужность НАТО. А альянс «вцепился» в тему коридора лишь потому, что его перерезание теоретически отрежет Прибалтику от основных сил НАТО.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте начал угрожать РФ сокрушительной карой при блокировке Сувалкского коридора. По его словам, Североатлантический альянс на регулярной основе прорабатывает различные сценарии, опираясь на актуальные разведданные и объективную оценку собственных сил.