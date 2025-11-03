AgoraVox: Сувалкский коридор может стать зоной столкновения России и НАТО

Одним из наиболее вероятных районов возможного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом является Сувалкский коридор, примыкающий к Калининградской области. Об этом сообщило издание AgoraVox.

«В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Балтии от остальной части альянса», — говорится в материале.

Сувалкский коридор соединяет Польшу и Литву, а также граничит с Белоруссией и Россией. Из-за своего географического положения этот участок имеет стратегическое значение и в случае конфликта может стать одной из ключевых целей. Особенности местности — многочисленные озёра, реки, леса и холмы — значительно затрудняют передвижение военной техники и проведение масштабных операций.

Ранее сообщалось, что НАТО разрабатывает новые способы «сдерживания» России. Концепцию под названием Eastern Flank Deterrence Line Concept представил командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью. В документе особое внимание уделяется применению беспилотников, автономного вооружения и усилению военного присутствия на восточной границе альянса.