3 ноября, 05:54

AgoraVox: Сувалкский коридор может стать зоной столкновения России и НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Одним из наиболее вероятных районов возможного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом является Сувалкский коридор, примыкающий к Калининградской области. Об этом сообщило издание AgoraVox.

«В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Балтии от остальной части альянса», — говорится в материале.

Сувалкский коридор соединяет Польшу и Литву, а также граничит с Белоруссией и Россией. Из-за своего географического положения этот участок имеет стратегическое значение и в случае конфликта может стать одной из ключевых целей. Особенности местности — многочисленные озёра, реки, леса и холмы — значительно затрудняют передвижение военной техники и проведение масштабных операций.

Ранее сообщалось, что НАТО разрабатывает новые способы «сдерживания» России. Концепцию под названием Eastern Flank Deterrence Line Concept представил командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью. В документе особое внимание уделяется применению беспилотников, автономного вооружения и усилению военного присутствия на восточной границе альянса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
