AgoraVox: Сувалкский коридор может стать зоной столкновения России и НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art
Одним из наиболее вероятных районов возможного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом является Сувалкский коридор, примыкающий к Калининградской области. Об этом сообщило издание AgoraVox.
«В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Балтии от остальной части альянса», — говорится в материале.
Сувалкский коридор соединяет Польшу и Литву, а также граничит с Белоруссией и Россией. Из-за своего географического положения этот участок имеет стратегическое значение и в случае конфликта может стать одной из ключевых целей. Особенности местности — многочисленные озёра, реки, леса и холмы — значительно затрудняют передвижение военной техники и проведение масштабных операций.
Ранее сообщалось, что НАТО разрабатывает новые способы «сдерживания» России. Концепцию под названием Eastern Flank Deterrence Line Concept представил командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью. В документе особое внимание уделяется применению беспилотников, автономного вооружения и усилению военного присутствия на восточной границе альянса.
