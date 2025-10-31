НАТО собирается «сдерживать» Россию и даже разрабатывает способы реализации целей. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на документ командующего армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью.

«В концепции Донахью важную роль играют БПЛА и автономное оружие, а также размещение большего количества и более тяжёлого вооружения на восточной границе НАТО и лучшая координация вооружённых сил при обмене данными», — говорится в публикации.

Донахью около недели назад уже презентовал в Брюсселе данную концепцию обороны под названием «Eastern Flank Deterrence Line Concept» во время выступления перед военными представителями 32 стран НАТО. Описание плана по «сдерживанию» России заняло более 4 тысяч страниц, идею уже поддержали в Европе.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что не будет извиняться и отказываться от своих слов об атаке НАТО на Москву. По его мнению, альянс — всего лишь оборонительное объединение, которое будет«защищаться» в случае нападения России. До этого он призвал «стереть» Москву серией ударов.