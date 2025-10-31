Бряцающую оружием Европу обвинили в нецелевой растрате бюджета НАТО

Программа модернизации транспортной инфраструктуры Европы, принятая ещё в первый президентский срок Дональда Трампа, так и не была реализована, несмотря на финансирование из бюджета НАТО, обратил внимание военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, проект был направлен на создание удобной логистики для переброски военной техники к восточным границам альянса.

В рамках программы планировалось строительство новых дорог, мостов, железнодорожных магистралей и транспортных узлов, причём все основные маршруты были заранее согласованы. Однако, как констатировал собеседник «Газеты.ru», выделенные средства были освоены, но реальные объекты так и не построены.

Эксперт предположил, что после возвращения Трампа в Белый дом европейские члены НАТО столкнулись с необходимостью отчитаться о расходовании средств. Именно этим объясняется возрождение в Европе риторики о «скорой войне с Россией».

«Срочно потребовались разворованные уже деньги, поэтому в Европе вновь придумали угрозу в виде скорой войны с Россией, потому что европейцы понимают, что, если деньги они не найдут и не начнут что-то делать, то Трамп сильно разозлится», — заключил Леонков.

Ранее газета Financial Times сообщила, что союзники по НАТО обсуждают возможность проведения учений на границе с Россией, а также ослабление правил для пилотов в ответ на якобы нарушения воздушного пространства альянса российскими беспилотниками и самолётами. Москва отвергает обвинения и называет их необоснованными.